Ue: Fontana, 'sbagliato parlare di cordone sanitario, patrioti terzo Gruppo politico'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "Mi piacerebbe si cambiasse il termine 'cordone sanitario' per deputati eletti con tutti i crismi'", perchè "il cordone sanitario si fa a persone malate e contagiose. Il presidente del Parlamento europeo è stato votato anche dai Patrioti, la Commissione no, evidentemente non si è arrivati ad un accordo, per fare un accordo bisogna essere in due. Faccio presente che questo Gruppo è il terzo del Parlamento europeo, ha membri ministri come quelli della Lega e c'è un presidente, Orban, che nel Consiglio avrà un suo ruolo". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l'incontro con i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno.

"Penso che si debba, come è successo negli Stati Uniti -ha aggiunto- cercare di capire perchè c'è un consenso importante nei confronti di questi partiti politici, perchè se non si comprendono le motivazioni di questo voto l'Unione europea rischia di trovare la maggior parte del Parlamento malata e contagiosa. Anche il Gruppo Ecr l'altra volta era abbastanza emarginato e adesso è entrato a pieno ruolo all'interno della Commissione".