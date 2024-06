Ue: Gasparri (Fi), 'da governo forte attenzione al Sud, opposizione smentita dai fatti'

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Grande soddisfazione per il via libera dell'Unione Europea alla proroga della decontribuzione per il Sud Italia fino al 31 dicembre. Grazie alle trattative condotte a Bruxelles dal ministro Fitto, il governo di centrodestra raggiunge un altro importante obietti...

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – "Grande soddisfazione per il via libera dell'Unione Europea alla proroga della decontribuzione per il Sud Italia fino al 31 dicembre. Grazie alle trattative condotte a Bruxelles dal ministro Fitto, il governo di centrodestra raggiunge un altro importante obiettivo, confermando la forte attenzione a favore della crescita economica del Sud Italia. Ancora una volta la sinistra viene smentita dai fatti. E i fatti dicono che rafforziamo l'impegno nel sostenere le imprese e i lavoratori del Mezzogiorno. Grazie alla proroga della decontribuzione potremo continuare ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo economico in un territorio che merita di poter colmare il divario con il resto del Paese. Andiamo avanti mantenendo gli impegni presi con gli italiani, la propaganda la lasciamo all'opposizione”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.