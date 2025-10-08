Ue: Gori, 'M5S vota con estrema destra, è ora di chiarirsi una volta per tutte'**

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "I parlamentari europei del Movimento 5Stelle voteranno la mozione di sfiducia contro Ursula Von der Leyen presentata dal gruppo dei Patriots di Salvini e Le Pen. Insieme all’estrema destra per provare a destabilizzare il governo dell’Europa. E non è...

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "I parlamentari europei del Movimento 5Stelle voteranno la mozione di sfiducia contro Ursula Von der Leyen presentata dal gruppo dei Patriots di Salvini e Le Pen. Insieme all’estrema destra per provare a destabilizzare il governo dell’Europa. E non è la prima volta. Lo segnalo perché, nella prospettiva di una coalizione che non sia solo una 'somma di sigle', di queste scelte avrebbe senso parlare, e chiarirsi una volta per tutte, visto che non si tratta di cosette proprio marginali".

Lo scrive sui social l'eurodeputato Pd, Giorgio Gori.