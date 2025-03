Ue: Magi, 'con Meloni da paese fondatore a affondatore dell'Europa'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni sta trasformando l’Italia da Paese fondatore a Paese affondatore dell’Unione europea. L’abbiamo ascoltata incredibilmente in aula manipolare un testo che è uno dei fondamenti dell’Europa unita, ma anche dell’idea di quell’Europa che manca e che va costruita. Ovviamente è un testo storico, scritto da persone detenute al confino di Ventotene. E’ sembrato che la presidente Meloni si senta più solidarietà con chi ha realizzato quella prigione piuttosto che con chi vi era incarcerato”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, in un’intervista Rainews.

“Abbiamo denunciato per primi in aula che questa fosse una strategia di Meloni per nascondere le divisioni della maggioranza: è ovvio che c’è anche la difficoltà e l’impaccio di Meloni di fronte al fatto che il governo non ha più una linea di politica estera e non ha una maggioranza su cosa deve andare a dire a Bruxelles: mentre interveniva in aula alla Camera, il capogruppo di Salvini, Molinari, notificava alla premier che la Lega non sostiene la linea di appoggio al piano Rearm della Commissione".

"Per quanto ci riguarda – ha aggiunto Magi – è un piano che va sostenuto ma bisogna impegnarsi perché i 150 miliardi di nuovi fondi vengano utilizzati per cominciare a costruire un sistema di difesa comune europeo. Ma questo è possibile farlo sostenendo il piano e condizionandone poi l’attuazione. E poi va ribadito il sostegno all’Ucraina, utilizzando gli asset confiscati agli oligarchi russi. Su questo – ha concluso Magi – c’è un lavoro importante da fare anche tra le opposizioni, ma almeno si condivide la prospettiva di un rilancio dell’integrazione europea”.