Ue: Magi, '+Europa c'è per una piazza per l'Europa'

Roma, 28 feb (Adnkronos) – "Una piazza per l’Europa? Noi ci siamo! Michele Serra oggi dalle pagine di Repubblica ha lanciato un “sassolino nello stagno”: quello di una grande manifestazione di piazza di cittadini per l’Europa, la sua unità e la sua libertà. +Europa c’è e si mette a disposizione anche per organizzarla insieme a chi vorrà raccogliere l’invito di Serra. Una grande piazza che potrebbe essere organizzata il 25 di Marzo, giorno in cui si celebra la firma del Trattato di Roma”. Lo scrive sui suoi canali social il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Oggi rivendicare l’orgoglio di essere europei è l’atto più politico che si possa fare, di fronte a Trump e Putin che vogliono annichilire politicamente ed economicamente l’Ue. Dobbiamo far valere la forza del nostro mercato interno, dobbiamo far valere i nostri valori democratici, di equità e di giustizia che sono alla base dell’Unione. L’Ue – prosegue Magi – è nata dalle ceneri della distruzione portata dai nazionalismi e, come europei, abbiamo il dovere storico di impedire che i nuovi sovranismi ci riportino all’Europa di cento anni fa".

"Oggi è di nuovo chiaro che la democrazia, ristretta nella mera dimensione nazionale, soffoca e solo un salto in avanti nell’integrazione politica europea può consentirle ancora di respirare e di vivere. Noi ci siamo e raccogliamo il sassolino lanciato da Serra. Ora lanciamo un appello a tutti i leader europeisti: costruiamo insieme questa piazza. Come dice Serra: questo è il momento, qui o si fa l’Europa o si muore”, conclude Magi.