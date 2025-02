Ue: Mattarella, 'non può accettare vassallaggio felice, scegliere se protetta o protagonista' (4)

Ue: Mattarella, 'non può accettare vassallaggio felice, scegliere...

Ue: Mattarella, 'non può accettare vassallaggio felice, scegliere...

(Adnkronos) - "Abbiamo dimostrato -ha rivendicato quindi Mattarella- di saper agire con efficacia nelle crisi, come durante la pandemia, e di saperci opporre con unità di intenti alle inaccettabili violazioni del diritto dei popoli, come nel caso dell’aggressione russa all’Uc...

(Adnkronos) – "Abbiamo dimostrato -ha rivendicato quindi Mattarella- di saper agire con efficacia nelle crisi, come durante la pandemia, e di saperci opporre con unità di intenti alle inaccettabili violazioni del diritto dei popoli, come nel caso dell’aggressione russa all’Ucraina. Con la stessa efficacia d unità dobbiamo ora rinnovarci, per salvaguardare la sicurezza e il benessere dei popoli europei e contribuire alla pace mondiale, a partire dalla dimensione mediterranea e dal rapporto con il contiguo continente africano".

"Non può guidarci la rassegnazione ma la volontà di dare contenuti ai passaggi necessari per ottenere questi risultati. L’Unione europea -e in essa Francia e Italia- deve porsi alla guida di un movimento che nel rivendicare i principi fondanti del nostro ordine internazionale sappia rinnovarlo, attenta alle istanze di quanti dall’attuale costruzione si sentano emarginati".

"Una strada -ha concluso Mattarella- che non è quella dell’abbandono degli organismi internazionali né quella del ripudio dei principi e delle norme che ci governano ma di una profonda e condivisa riforma del sistema multilaterale, più inclusiva ed egualitaria rispetto a quanto furono capaci di fare le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, cui va, tuttavia, riconosciuto il grande merito di mettere insieme vincitori e vinti per un mondo nuovo".