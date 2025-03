Ue: Mattarella, 'senza euro cittadini sarebbero stati travolti da terremoti finanziari'**

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Senza l'euro "i risparmi dei cittadini europei sarebbero stati travolti dalle crisi finanziarie drammatiche dell'inizio di questo millennio, terremoti finanziari che hanno travolto condizioni economico-finanziarie in tutto il mondo, ma l'Europa ha resi...

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – Senza l'euro "i risparmi dei cittadini europei sarebbero stati travolti dalle crisi finanziarie drammatiche dell'inizio di questo millennio, terremoti finanziari che hanno travolto condizioni economico-finanziarie in tutto il mondo, ma l'Europa ha resistito per la moneta comune che è stato un riparo". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad alcune domande degli studenti durante l'inaugurazione di 'Agricoltura è', organizzato in occasione dell'anniversario dei Tratti di Roma.