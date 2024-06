Ue: Meloni a Schlein, 'irresponsabile e folle dire di non negoziare con Italia'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Considero folle, approfitto per dire anche questo, che si dica, perché ho letto diverse dichiarazioni in questi giorni da parte di esponenti dell'opposizione... trovo folle che si dica da parte di chi rappresenta gli italiani in Europa che non bisogna ne...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Considero folle, approfitto per dire anche questo, che si dica, perché ho letto diverse dichiarazioni in questi giorni da parte di esponenti dell'opposizione… trovo folle che si dica da parte di chi rappresenta gli italiani in Europa che non bisogna negoziare di fatto con la presidenza del Consiglio italiano, di fatto con il governo italiano, perché in Italia c'è un governo che non piace alla sinistra. Penso che sia una grave responsabilità quella che ci si assume rappresentando l'Italia quando si va fuori dai nostri confini nazionali a cercare un soccorso esterno e a cercare un isolamento per l'Italia", una strategia "che crea molti problemi all'Italia". Così la premier Giorgia Meloni, nella replica in Aula alla Camera, con un chiaro riferimento alla posizione di Elly Schlein e del Pse che avevano invitato e non fare accordi con i conservatori.