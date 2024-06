Ue: Meloni, 'no a logiche caminetto, Italia non le accetterà'

Ue: Meloni, 'no a logiche caminetto, Italia non le accetterà'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Alcuni hanno sostenuto che non si debba parlare con alcune forze politiche, che poi sono quelle stesse forze che più sono cresciute alle urne. Le istituzioni Ue sono state pensate in una logica neutrale. Gli incarichi apicali sono stati affidati tenendo in co...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Alcuni hanno sostenuto che non si debba parlare con alcune forze politiche, che poi sono quelle stesse forze che più sono cresciute alle urne. Le istituzioni Ue sono state pensate in una logica neutrale. Gli incarichi apicali sono stati affidati tenendo in considerazione i gruppi maggiori, indipendentemente da logiche di maggioranza e opposizione. Oggi si scegli di aprire uno scenario nuovo e la logica del consenso viene scavalcata da quella dei caminetti, dove una parte decide per tutti. Una 'conventio ad excludendum' che a nome del governo italiano ho contestato e non intento condividere o accettare". Così la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.