Ue: Meloni, 'non si profila cambio passo, così si allontanano cittadini'

Roma, 19 giu (Adnkronos) – "L'individuazione degli incarichi apicali" in Europa, i cosiddetti top jobs, "che sono presidente del Consiglio, presidente della Commissione, presidente del Parlamento e Alto rappresentante", "di solito avviene tenendo conto di quelli che sono i pesi dei gruppi politici. Lì attualmente c'è un tentativo di accordo tra socialisti, popolari e liberali per cercare di sistemare queste caselle. Dirò come al solito come la penso: diciamo che non si profila il cambio di passo attualmente che era stato immaginato. Anche se, per onestà intellettuale, bisogna dire che è anche frutto del risultato delle elezioni". Così la premier Giorgia Meloni intervenendo a Milano all'evento per i 50 anni de 'il Giornale'.

"Le elezioni in Europa hanno dato un segnale di diversificazione non sufficiente a modificare completamente il quadro, quindi almeno per i popolari e per i socialisti parliamo dei due principali gruppi. E quindi c'è questa fase che attualmente non disegna un cambio di passo", ammette Meloni. Che critica duramente, tuttavia, il fatto che al primo consiglio informale, lunedì scorso a Bruxelles, "alcuni siano arrivati con proposte di ruoli apicali senza nemmeno avviare una riflessione sulle indicazioni arrivate dai cittadini, l'ho detto in quella sede e lo dico anche qui: per me non è democrazia, così si allontanano i cittadini".