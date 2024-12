Ue: Meloni si congratula con Orban per semestre consiglio europeo

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Nell'incontro di oggi a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "si è congratulata con il primo ministro Viktor Orbán per la riuscita della Presidenza semestrale di turno del Consiglio dell'Unione europea, in particolare per ...

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – Nell'incontro di oggi a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "si è congratulata con il primo ministro Viktor Orbán per la riuscita della Presidenza semestrale di turno del Consiglio dell'Unione europea, in particolare per l'adozione della dichiarazione di Budapest sulla competitività, oltre all’apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione con l’Albania e i progressi fatti con Bulgaria e Romania per quanto riguarda l'ampliamento dell'area Schengen". E' quanto si legge in una nota congiunta diffusa dopo il bilaterale.