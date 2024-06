Ue: O. Napoli (Az), 'Meloni e Schlein si fanno la guerra su pelle Italia'

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – "A Bruxelles abbiamo pagato, l’Italia più di Giorgia Meloni, un prezzo sanguinoso, vuoi per la prosopopea della presidente del Consiglio, vuoi per la vile opposizione del Pd che esulta per l’esclusione dell’Italia da ogni accordo sulle cariche apicali. È uno spettacolo non so se più triste o più vergognoso quello mandato in scena da Meloni e Schlein che si fanno la guerra sulla pelle dell’Italia". Così Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

"Come può un’opposizione che si candida a governare l’Italia esultare per l’esclusione del proprio dagli accordi europei? E come può una presidente del Consiglio in carica presentarsi ai vertici europei con l’aria minacciosa di chi rivendica diritti in nome di un risultato elettorale conseguito in Italia ma in nessun altro Paese dell’Unione? Meloni e Schlein hanno pensato di trasferire in Europa il bipolarismo muscolare e farlocco che da trent’anni ha azzerato ogni dialogo, che apostrofa come inciucio ogni accordo e compromesso, cioè quello che è il sale di ogni democrazia matura. Mi auguro, come ogni persona responsabile, che Meloni trovi la via di un accordo con la nuova e vecchia maggioranza. Nell’interesse dell’Italia, che è più alto e importante dell’interesse del gruppo dei Conservatori europei. E voglio credere che il Pd saprà adoperarsi per favorire il recupero dell’Italia alla logica europea. Come dovrebbe essere in una democrazia civile e matura", conclude Napoli.