Ue: Renzi, 'o risponde unita o scompare, servono leader non influencer'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "Quello che sta accadendo nel mondo politico internazionale non sorprende. Sono mesi che diciamo che si sta scrivendo il nuovo ordine geopolitico. Siamo al post Yalta: è un tornante della storia". Lo scrive Matteo Renzi sui social.

"O l’Europa lo capisce e risponde unita dalla difesa alla cultura, dallo spazio alla manifattura, oppure tutti i paesi europei diventano irrilevanti. Tutti. Ecco perché diciamo da mesi 'Sveglia, Europa' e parliamo in solitudine di Stati Uniti d’Europa. Voglio essere ancora più chiaro. Il nostro problema non è ciò che dicono i leader degli altri. Il nostro problema è ciò che non dicono i nostri leader".

"Se i Paesi europei sono governati da influencer e non da statisti, siamo destinati a scomparire. Sono le stesse cose che diciamo da mesi, le ha dette benissimo Draghi qualche giorno fa a Bruxelles. Oggi tutti commentano Trump. Ma noi europei ci muoviamo o continuiamo a cullarci nella nostra assurda burocrazia? Questa è la sfida".