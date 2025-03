Ue: Sisler (Fdi), 'a sinistra libertà pensiero solo per loro narrazione'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - “Le reazioni scomposte della sinistra ogni volta che qualcuno osa mettere in discussione i loro dogmi dimostrano che Giorgia Meloni ha colto nel segno: abbattere l’ennesimo tabù rosso fa perdere le staffe a chi è abituato a dare lezioni, ma non a...

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Le reazioni scomposte della sinistra ogni volta che qualcuno osa mettere in discussione i loro dogmi dimostrano che Giorgia Meloni ha colto nel segno: abbattere l’ennesimo tabù rosso fa perdere le staffe a chi è abituato a dare lezioni, ma non a ricevere domande. L’aggressività con cui Romano Prodi ha risposto all’inviata di 'Quarta Repubblica', Lavinia Orefici, non è solo indice di nervosismo, ma conferma che a sinistra la libertà di pensiero è un concetto valido solo quando si adegua alla loro narrazione". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Sandro Sisler, vicepresidente della commissione Giustizia del Senato.

"A destra, al contrario, non scappiamo dalle domande sulle nostre idee, perché non abbiamo nulla da nascondere. Esprimo la mia piena solidarietà a Lavinia Orefici -aggiunge- per l’increscioso episodio subito: nessun giornalista dovrebbe essere trattato con arroganza o, peggio ancora, con atteggiamenti intimidatori. Ancor più grave se a farlo sia un ex presidente del Consiglio e della Commissione europea".