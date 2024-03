Ue: Tajani, 'Fi sosterrà von der Leyen e a vertice Ppe discuterà programmi per futuro Unione'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Il Congresso sarà un momento importantissimo per la nostra famiglia popolare europea. Sarà l'occasione per discutere tutti insieme di programmi e iniziative per il futuro dell'Unione. La nostra volontà, inoltre, è quella di soste...

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "Il Congresso sarà un momento importantissimo per la nostra famiglia popolare europea. Sarà l'occasione per discutere tutti insieme di programmi e iniziative per il futuro dell'Unione. La nostra volontà, inoltre, è quella di sostenere Ursula von der Leyen, che si è dimostrata sempre molto attenta alle esigenze del nostro Paese''. Lo dichiara il segretario nazionale di Fi e vicepremier secondo quanto riportato in una nota del partito in vista del Congresso del Ppe a Bucarest.