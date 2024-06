Ue: Tajani, 'per l'Italia vice e commissario con portafoglio importante? Sono ottimista'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Il governo d'Europa? "Io ho sempre detto che bisogna non chiudere le porte ai conservatori, certamente non si possono aprire ai Verdi". Lo dice Antonio Tajani, ministro degli Esteri, entrando a una riunione in Senato. Per il leader di Fi i giochi restano ap...

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – Il governo d'Europa? "Io ho sempre detto che bisogna non chiudere le porte ai conservatori, certamente non si possono aprire ai Verdi". Lo dice Antonio Tajani, ministro degli Esteri, entrando a una riunione in Senato. Per il leader di Fi i giochi restano aperti, nonostante qualcuno in Ue dica no ai conservatori: "Si chiude quando finiscono le cose, non quando si parte, quando si arriva", avvisa. "Bisogna avere -aggiunge- un vicepresidente con un portafoglio importante. Sono ottimista. Troveremo un accordo per la stabilità delle Istituzioni".