Ue: Von Der Leyen si aspetta invito a cena leader 17 giugno**

Bruxelles, 11 giu. – (Adnkronos) – L'incontro dei Capi di Stato e di governo dell'Ue previsto lunedì 17 giugno "è una cena informale dei membri del Consiglio Europeo, del quale la presidente" Ursula von der Leyen "è un membro, quindi ci aspettiamo che lei sia presente". Lo dice la vice portavoce capo della Commissione Europea Arianna Podestà, a Bruxelles durante il briefing quotidiano con la stampa. "Ma non abbiamo altre informazioni da condividere e naturalmente il Consiglio è nella migliore posizione per fornire ulteriori elementi", aggiunge. Fonti Ue avevano precisato, già settimane fa, che Von Der Leyen non sarebbe stata invitata alla cena, poiché i leader dovrebbero discutere delle cariche apicali Ue, dunque potrebbero farlo più liberamente in assenza di Von Der Leyen.