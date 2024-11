Umbria: Ascani, 'con Proietti impegno deciso per salute, diritto non privilegio'

Umbria: Ascani, 'con Proietti impegno deciso per salute, diritto non pri...

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "La salute un diritto riconosciuto a tutti, non un privilegio. Il primo punto del programma di Stefania Proietti per l'Umbria è chiaro: dopo anni di smantellamento della sanità pubblica a vantaggio di quella privata da parte della gestione Tesei, occorre un impegno deciso per dare a tutte le umbre e a tutti gli umbri la possibilità di accedere alle cure, di usufruire di servizi di qualità a prescindere dalle possibilità economiche di ciascuno o dal territorio di provenienza". Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.

"Tra i risultati del governo regionale di destra c'è quello di avere portato l'Umbria in alto nella classifica sì ma delle regioni con più cittadini che rinunciano a curarsi, per l'impossibilità di sostenere di tasca propria servizi che il settore pubblico dovrebbe garantire, e con la maggior riduzione di medici di famiglia. Con Stefania possiamo voltare pagina: sanità per tutti, presidi nei territori, riduzione delle liste di attesa e della mobilità verso altre regioni. Una battaglia precisa, che sosteniamo anche a livello nazionale".