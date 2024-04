Durante le partite di calcio, la polizia svolge un ruolo importante per mantenere l’ordine sugli spalti, dove spesso gli animi si scaldano a causa degli ultras. Durante il match fra Lazio e Juventus è avvenuto un episodio molto grave, infatti un agente è stato aggredito a cinghiate.

Agente aggredito durante Lazio-Juve

Stava cercando di placare gli animi dei tifosi, un agente di polizia che invece è stato aggredito da un gruppo di supporters della Lazio.

L’episodio è avvenuto martedì 23 aprile all’Olimpico, appunto mentre si stava disputando la partita di Coppa Italia che poi è stata vinta dalla squadra che giocava in casa.

Tuttavia, nonostante questo, i tifosi laziali non hanno accolto positivamente il goal segnato dalla Juventus. In quegli istanti, un gruppo di laziali si è mosso dalla tribuna Tevere verso la tifoserie avversaria.

Queste persone erano armate di cinte e avevano il volto coperto. La situazione è degenerata ulteriormente quando gli agenti di polizia presenti sul posto si sono avvicinati per ristabilire l’ordine.

Agente picchiato durante Lazio-Juve e un tifoso arrestato

Quando i laziali si stavano avvicinando agli juventini, i poliziotti hanno subito risposto e si sono schierati a formare una barriera, per evitare il contatto fra i due settori.

In questi frangenti, un laziale ha aggredito un agente a cinghiate, colpendolo sia al volto che alla testa.

Traportato in ospedale, ha ricevuto una prognosi di 15 giorni. In seguito, le forze dell’ordine sono risalite all’identità dell’aggressore visionando le telecamere e il ragazzo in questione, è stato raggiunto nella sua abitazione e tratto in arresto con accuse molto pesanti, come aggressione e lesioni.