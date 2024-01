Il ragazzo è stato colpito in pieno petto da un gruppo di tifosi laziali, non sarebbe in pericolo di vita

Un ragazzo di 30 anni si trova ricoverato in Rianimazione, presso l’Ospedale Santo Spirito dopo essere stato colpito in pieno petto durante gli scontri avvenuti nel posto partita del derby Lazio-Roma. Il tifoso giallorosso è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

Colpito in pieno petto

Nel post partita di Lazio-Roma, disputata alle ore 18 di ieri, mercoledì 10 gennaio, ci sono stati degli scontri che hanno visto le due tifoserie protagoniste. Ad avere la peggio è stato un tifoso giallorosso di 30 anni: il ragazzo si trovava in un pub di viale Angelico dove, poco dopo la mezzanotte, è entrato nel locale un gruppo di tifosi laziali armato di bastoni ed è esplosa una rissa. Il 30enne è stato colpito in pieno petto ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santo Spirito, dove è stato ricoverato in codice rosso. Il tifoso romanista si trova adesso ricoverato in rianimazione, è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Lievemente ferito anche il titolare del pub, intervenuto durante lo scontro.

Diversi disordini per le vie della Capitale

Nonostante la Polizia avesse presidiato pub e vie della Città per evitare scontri, si sono comunque verificati numerosi disordini. Diverse persone sono state arrestate a causa di fumogeni e caos per le strade della Capitale e, sempre nella serata di ieri, sono stati fermati tre tifosi giallorossi.

