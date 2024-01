Erano circa le ore 21:45 della serta di ieri, martedì 10 gennaio 2024, quando sul tratto dell’autostrada A7 Milano-Genova, nei pressi dell’uscita per Binasco, un’automobile è andata a schiantarsi contro il guardrail. Lo scontro è stato violentissimo e si è rivelato purtroppo fatale per l’automobilista, rimasto ucciso.

Incidente Milano-Genova, morto 59enne: la dinamica

Secondo quanto si apprende, l’automobilista si trovava da solo all’interno del suo veicolo e, forse per un malore o forse per una distrazione alla guida, ha improvvisamente sbandato perdendo il controllo dell’auto. Non è da escludere che l’uomo di 59 anni volesse spostarsi sulla corsia di destra per prendere l’uscita di Binasco, sita qualche centinaio di metri più avanti rispetto al punto di impatto, quando potrebbe aver incontrato un ostacolo che lo ha fatto andare contro il guardrail.

Incidente Milano-Genova, morto 59enne: i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare le lamiere del veicolo per poter estrarre il corpo del 59enne. Ai medici del 118 di Pavia, intervenuti con un’ambulanza e un’automedica, non è restato altro se non dichiarare l’avvenuto decesso dell’automobilista. La polizia, avvertita da qualche altro automobilista in transito, sta ancora indagando sulle effettive cause che hanno portato all’incidente.