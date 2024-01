A Castiglione delle Stiviere, in provincia di Verona, un uomo è precipitato in una bocca di lupo e ora si trova in ospedale in gravissime condizioni poiché ha riportato gravi conseguenze dall’impatto.

Uomo caduto in una bocca di lupo a Verona

Gravissimo l’incidente avvenuto a Verona, precisamente in un bar di Castiglione delle Stiviere, dove un uomo è caduto in una bocca di lupo.

L’incidente è avvenuto nel centro storico di Verona e gli inquirenti stanno indagando per capire cosa abbia causato al caduta dell’uomo.

Stando alle prime ipotesi formulate, ci sarebbe stato un cedimento, che ha poi portato appunto alla caduta per 4 metri fino all’impatto violentissimo.

La dinamica dell’incidente di Verona

Non si conoscono molti dettagli in merito alla vicenda ma le forze dell’ordine stanno ascoltando alcuni testimoni per ricostruirla al meglio.

Stando alle informazioni rese note, l’uomo stava aiutando una barista nella pulizia dell’apertura di areazione del locale in piazza Ugo Dallò.

Improvvisamente il 50enne è caduto nella bocca di lupo e dopo 4 metri ha impattato al suolo così violentemente che ha riportato un grave trauma cranico.

Subito sul posto sono arrivati i soccorritori che lo hanno trasportato nell’ospedale di Verona in elisoccorso.

Contemporaneamente sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, i carabinieri per i rilievi di rito e la polizia locale per gestire il traffico che si è accumulato per i curiosi.

C’è massimo riserbo sulle condizioni del 50enne.