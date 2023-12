Precipita per 100 metri in un canalone: morto uomo di 58 anni

Incidente fatale sul monte Moregallo a Lecco, dove un escursionista di 58 anni è stato ritrovato privo di vita dai soccorsi. L’uomo era uscito con il suo cane nel pomeriggio, ma non avendo fatto ritorno aveva fatto preoccupare la sua famiglia.

Precipita in un canalone e muore: l’incidente

Erano circa le ore 18:30 di ieri, quando i soccorritori si mettono alla ricerca dell’escurionista 58enne che da ore non aveva fatto ritorno a casa, dopo essere uscito per fare un giro sul monte Moregallo. L’elisoccorso di Como di Areu si è alzato in volo e, al buio, ha iniziato le ricerche che si sono concluse grazie ad un aiutante molto speciale: il cane dell’uomo. L’animale, infatti, ha attirato i soccorritori con il suo forte abbaiare vicino al luogo dove era accaduto il disastro.

Precipita in un canalone e muore: il ritrovamento del corpo

L’animale si trovava vicino al canalone Belasa, lì dove il suo padrone era caduto qualche ora prima. La caduta, di circa 100 metri, non ha dato speranza all’escursionista il cui corpo è stato ritrovato senza vita dai soccorritori. Le ricerche, già complesse per il buio, sono state rese ancora più complicate da un altro aspetto: alcune persone non identificate hanno disturbato le operazioni utilizzando un puntatore laser. Il Cnsas ha denunciato l’accaduto: “Un comportamento inappropriato che mette a rischio la sicurezza dell’equipaggio dell’elicottero e importuna i soccorritori e quindi da non mettere in atto”.