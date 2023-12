Scontro tra un'auto e un tir in provincia di Pavia: morto un uomo di 74 anni

Il dramma si è consumato lungo la SP412. Per il conducente del Tir non ci sono state gravi conseguenze.

Nel pomeriggio di giovedì 14 dicembre, intorno alle ore 17, si è consumato un incidente mortale lungo la strada provinciale 412, all’altezza di Inverno e Monteleone, in provincia di Pavia. Un uomo di 74 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con un TIR sul quale si trovava un 51enne. Per quest’ultimo non ci sono state gravi conseguenze. Nulla da fare invece per la vittima di 74 anni. Da segnalare che, sul tratto interessato dall’incidente ci sono stati disagi alla circolazione.

Scontro in provincia di Pavia: l’incidente

Stando a quanto riporta la testata “Il Giorno”, la Suzuki Celerio guidata dal 74enne si stava immettendo sulla SP412 quando si è scontrata con un camion che, in quegli attimi, ha cercato di frenare, ma l’impatto è stato tuttavia inevitabile. L’auto ha terminato la corsa dopo essere stata scaraventata per diversi metri. Giunti sul posto gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

I disagi alla circolazione

Il decesso della 74enne è avvenuto poco dopo l’impatto mentre l’autista di 51 anni che sarebbe rimasto ferito, non sarebbe stato tuttavia trasferito in ospedale. Il tratto stradale lungo il quale è avvenuto l’incidente sarebbe rimasto bloccato per qualche ora. La dinamica è ora al vaglio della polizia stradale di Stradella che dovrà anche stabilire quali responsabilità possano aver avuto i conducenti.