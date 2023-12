Un ragazzo di 17 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto in Sicilia: un’auto e una moto si sono schiantate a Catania.

Un terribile incidente si è consumato in Sicilia: un’auto e una moto hanno violentemente impattato l’una contro l’altra a San Pietro Clarenza, in provincia di Catania. A seguito dello schianto, un ragazzo di 17 anni è morto.

Incidente in Sicilia, schianto tra auto e moto a Catania: 17enne morto

Il sinistro ha avuto luogo nella mattinata di giovedì 14 dicembre quando, a San Pietro Clarenza, il 17enne che si trovava in sella alla sua moto, una Honda SH, si è scontrato contro il lato passeggero di una Citroen C3. Al momento, non è ancora nota l’esatta dinamica dell’incidente: le autorità stanno indagando al fine di determinare con esattezza cosa sia successo.

A causa dell’impatto, l’adolescente è morto sul colpo per la gravità dei traumi riportati.

L’arrivo di soccorritori e forze dell’ordine: indagini in corso

Sul posto, si sono prontamente recati i sanitari del 118, gli uomini della polizia municipale e i carabinieri della stazione locale. I paramedici hanno tentato di soccorrere il giovane centauro. Nonostante gli sforzi compiuti, non è stato possibile far altro se non dichiarare il decesso del ragazzo sul posto.

Poliziotti e carabinieri, invece, hanno effettuato tutti i rilievi del caso e stanno indagando per determinare la dinamica dell’incidente mortale.