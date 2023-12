Incidente sull'autostrada Roma-Fiumicino: centauro perde la vita

Un drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 14 dicembre intorno alle ore 16.30. Un uomo che si trovava alla guida di un mezzo a due ruote ha perso la vita dopo aver terminato la corsa schiantandosi a bordo strada. Non sarebbe ancora chiara la dinamica dell’incidente. Ogni tentativo di salvare la vittima è stato purtroppo vano.

Incidente sull’autostrada Roma-Fiumicino: morto un centauro

Stando a quanto si apprende l’incidente è avvenuto lungo l’A91 Roma-Fiumicino ed in particolare all’altezza dell’uscita Parco dei Cedri. Sulla dinamica dell’incidente è necessario fare chiarezza, ma secondo ciò che emerge da una prima ricostruzione dell’incidente, il motociclista sarebbe morto dopo aver cercato di schivare un altro o mezzo o essersi scontrato. L’epilogo è stato tuttavia dei più drammatici e il cuore del centauro ha smesso di battere poco dopo l’intervento dei soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto è stato richiesto l’intervento degli operatori sanitari dell’ARES 118. Giunta inoltre sul luogo dell’incidente anche la Polizia Stradale che si è adoperata per ripristinare la circolazione e mettere in sicurezza l’area interessata, al fine di agevolare l’intervento dei soccorritori. Da segnalare che ci sono stati diversi disagi alla viabilità in direzione Fiumicino dopo che è stato reso necessario chiudere il tratto per i rilievi di rito.

