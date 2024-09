Un cambiamento radicale ha colpito Miss Italia: non ci saranno costumi da bagno nella fase finale. Tutte le partecipanti sfoggeranno una camicia bianca.

La 85a edizione di Miss Italia 2024 si terrà a Porto San Giorgio, con Martina Colombari alla presidenza della giuria. In una mossa significativa, alle concorrenti non sarà richiesto di indossare costumi da bagno, ma camicie bianche, come simbolo di eleganza, femminilità potente e rafforzamento del ruolo della donna. La scelta della camicia bianca ha un forte valore storico e simbolico, essendo un segno di resistenza e un mezzo per rivendicare una nuova identità femminile. L'organizzatrice Patrizia Mirigliani ha sottolineato l'importanza di questa decisione, non solo sul piano stilistico, ma anche come segnale sociale potente.

L’85a edizione di Miss Italia 2024 si terrà in Porto San Giorgio, nelle Marche, con Martina Colombari come capo della giuria. In una svolta sorprendente, alle partecipanti non sarà richiesto di indossare costumi da bagno per la finale, invece, tutte sfoggeranno camicie bianche. Quest’ultimo non è solo un simbolo di eleganza, ma anche di potente femminilità e un messaggio di potenziamento della donna, che cerca di rivisitare la definizione stessa di bellezza.

La decisione di fare indossare camicie bianche è radicata in una lunga storia di rivoluzioni silenziose. Questo capo di abbigliamento, con il suo appeal androgino e senza tempo, ha attraversato secoli e culture, affermandosi come simbolo di forza e resistenza. L’introduzione della camicia bianca nel mondo della moda risale al 1783 con un ritratto audace della regina Maria Antonietta, dipinto della pittrice francese Madame Vigée Le Brun, in un abito di mussola bianca. Questo fu considerato oltraggioso e scandaloso per gli standard dell’epoca, quasi come una rappresentazione della nudità.

Negli anni, la camicia bianca è divenuta un simbolo di rompere le regole e rivendicare una nuova identità femminile. Patrizia Mirigliani, organizzatrice degli eventi, ha espresso l’importanza storica e simbolica di questa scelta.

La decisione di far vestire le finaliste di Miss Italia con una camicia bianca non è soltanto una decisione stilistica, ma anche un potente segnale sociale. “Ogni donna non solo porta con sé la sua bellezza, ma racconta anche una storia di sacrifici, ostacoli superati e sogni da perseguire. In un periodo in cui la questione dell’uguaglianza di genere è ancora un argomento di discussione, Miss Italia non è semplicemente un concorso di bellezza, è una dichiarazione di femminilità e coraggio, un modello tangibile di ciò che significa essere oggi una donna forte e risoluta”.