Un diluvio ha colpito Roma, secondo un esperto, la tempesta è paragonabile a quella che provocò il naufragio del Bayesian.

La Protezione civile ha rilevato un evento meteorologico che ha devastato la città principale, presentando similitudini con il disturbo climatico che ha colpito la barca Bayesian a Porticello in Sicilia solo due settimane fa. In pochissime ore, è caduta una quantità di pioggia equivalente a ciò che normalmente accade in un intero mese autunnale. “La tempesta che si è scaricata su Roma ieri è un evento climatico estremo con pioggia, vento, tuoni, fulmini, trasformandosi in un vero e proprio diluvio”, spiega il meteorologo Daniele Izzo a Tgcom24. Un disturbamento del genere è molto difficile, se non impossibile, da prevedere. Infatti, poco prima delle 14:30, appena prima che il diluvio colpisse la città, il personale della protezione civile era ancora impegnato a spegnere alcuni incendi. Secondo Izzo, la causa di questo fenomeno è “un forte flusso d’aria fredda che precipita da altezze elevate in una caduta violenta, proprio alla base della nuvola temporalesca, generando forti raffiche di vento che possono raggiungere i 100 km/h”. Questo è aggravato dal riscaldamento globale e dall’incremento delle temperature del suolo.