Un evento inaspettato si presenta a Temptation Island con Alfonso D'Apice e Federica Petagna.

Dai video promozionali era già evidente che la relazione tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna era in crisi, e tale presunzione ha trovato conferma durante la trasmissione di Temptation Island di ieri sera. Federica ha confessato che Alfonso non gli concede la libertà di passare del tempo con le sue amiche, di godersi un gelato, di indossare l’abbigliamento a suo piacimento o di partire per una vacanza. C’erano non solo limitazioni alle sue uscite, ma anche rigide regole sul suo vestiario: “Mi sentivo sempre inadeguata. Adesso, l’idea di godere di più libertà mi fa sentire meravigliosa, ma anche un po’ strana. Desidero che lui accetti il mio cambiamento. Non desidero più queste restrizioni, voglio godermi un aperitivo, voglio godermi la mia vita, indipendentemente da quello che lui approva o disapprova. Voglio indossare ciò che mi piace e avere la libertà di scegliere, alcuni vestiti non sono apprezzati da lui”.

Federica ha 20 anni e Alfonso ha 25; sono una coppia da 8 anni e vivono insieme da quasi un anno in provincia di Napoli.

Alfonso D’Apice e Federica Petagna: ci si aspetta una rivoluzione inaspettata.

Alfonso D’Apice si è sempre dimostrato il partner dominante e sicuro di loro, ma la situazione potrebbe invertirsi in breve tempo. Ci sono voci che Federica potrebbe lasciare lo show da sola, e anche Deianira Marzano ha lasciato intendere qualcosa in tal senso: “Il percorso di questa coppia potrebbe subire un cambiamento sorprendente, tenendo tutti sul filo del rasoio”.

Dalla prima puntata di Temptation Island di ieri sembra che Federica si sia destata. Petagna ha mostrato un notevole interesse per il seduttore Stefano, fatto che ha letteralmente infervorato il suo fidanzato. “Lei sta simulando di essere Pocahontas! Ora che si trova qui vuole esagerare, però non è nel suo carattere. Vuole attirare l’attenzione. Sono consapevole di essere morbosamente geloso, mia madre stessa me lo fa notare, posso lavorarci su. Comunque, ciò non giustifica il suo comportamento per farmi realizzare che sto sbagliando. Invece di aiutarmi e indicarmi come modificare il mio comportamento, mi stuzza. Inoltre, io scherzo con tutte le single, invece lei ha scelto un tentatore e gli dedica tutto il suo tempo. Ha confessato a questo ragazzo che non si è mai divertita tanto. Lui la tocca e questo è assolutamente inappropriato.”