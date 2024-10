Nella trasmissione di ieri sera di Chi l’ha Visto?, Federica Sciarelli ha affrontato il caso di Stefano Mella, un uomo siciliano che ha perso i contatti con la sua ultima sposa, una cubana conosciuta in Africa, di cui non sapeva nulla fino a tre giorni prima delle nozze. È stato il figlio di Stefano, residente a Berlino, a presentargli la donna, una cugina della sua compagna, di 54 anni, originaria di Cuba. Tuttavia, Stefano si è reso conto che Niurka non era innamorata di lui. Dopo due mesi dal matrimonio, la donna ha chiesto a Stefano di finanziarle un viaggio a Berlino per incontrare sua cugina che non vedeva da tempo, e lui ha acconsentito. Quando Niurka è tornata in Italia, è rimasta solo per pochi giorni prima di ripartire per Cuba. “Ho speso 15 mila euro per i suoi spostamenti”, ha rivelato l’uomo durante l’intervista. Ha aggiunto che, nonostante la condotta della moglie, prova ancora affetto per lei e desidererebbe il suo ritorno. Sebbene abbia iniziato la procedura di separazione, è disposto ad accoglierla nuovamente se dovesse contattarlo. Federica Sciarelli ha chiarito che Stefano ha tentato di presentare una denuncia ai Carabinieri, ma poiché Niurka si è allontanata volontariamente, non può essere considerata una persona scomparsa. Ha contattato più volte la redazione della trasmissione, che ha infine acconsentito a incontrarlo. La situazione ha preso una svolta inaspettata, culminando con un annuncio televisivo di Stefano, che ha deciso di cercare una nuova consorte.

Stefano Mella e la sua ultima sposa

“Desidero avere qualcuno accanto, sono intenzionato a trovare una compagna. Ho già raggiunto i 94 anni, quindi se una donna single, divorziata o vedova è interessata, è benvenuta a venire a stare con me!”