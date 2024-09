Un gruppo di circa 80 persone, tra cui donne e bambini, sono arrivate via mare a Leuca, immigrati.

Un gruppo di circa 80 persone, tra cui donne e bambini, sono arrivate via mar...

Circa ottanta migranti, tra cui donne e bambini, sono in viaggio verso Leuca, Italia, partiti da Tyana, Turchia, su un motoveliero. Il Reparto Operativo Aeronavale di Bari della Guardia di Finanza è intervenuto per assistere l'equipaggio. La partenza dalla Turchia è stata monitorata da un aereo della Guardia di Finanza e ha richiesto l'intervento di due navi e tre unità della Capitaneria di Porto. Un'accoglienza è stata allestita a Leuca per i migranti.