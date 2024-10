Ieri pomeriggio, un giovane di 17 anni, privo di precedenti penali, ha tentato di fuggire dai carabinieri a bordo di uno scooter rubato. Sfortunatamente, senza indossare il casco, si è schiantato contro un muro in via Riva Ostiense a Roma. Trasportato in ospedale in condizioni critiche, è morto poco dopo l’arrivo. La polizia municipale era presente per effettuare i rilievi necessari.

Tragico incidente in via Riva Ostiense

Il giovane di 17 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio a Roma. Mentre tentava di fuggire dai carabinieri a bordo di uno scooter rubato, ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro. Non indossando il casco, le sue condizioni sono subito apparse critiche.

Intervento della polizia municipale

La polizia municipale è intervenuta immediatamente dopo l’incidente per effettuare i rilievi necessari. La presenza delle forze dell’ordine ha contribuito a garantire la sicurezza sul luogo dell’incidente e a facilitare le indagini per comprendere le cause dell’accaduto.