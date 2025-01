Un evento straordinario per le Dolomiti

La notte di San Silvestro ha riservato una sorpresa inaspettata per gli abitanti e i turisti delle Dolomiti: un’aurora boreale ha colorato il cielo di rosa, creando uno spettacolo mozzafiato. Questo fenomeno, noto per la sua rarità alle latitudini italiane, è stato documentato da diverse webcam, tra cui quella di Plan de Corones. Il meteorologo della Provincia di Bolzano, Dieter Peterlin, ha condiviso le immagini su “X”, sottolineando l’unicità di questo evento.

Le cause di un fenomeno raro

L’aurora boreale è causata dall’interazione tra il vento solare e il campo magnetico terrestre. Sebbene sia più comune nelle regioni polari, occasionalmente può manifestarsi anche in aree più meridionali, come le Dolomiti. Questo fenomeno si verifica quando particelle cariche provenienti dal sole colpiscono l’atmosfera terrestre, creando un gioco di luci straordinario. Lo scorso maggio, un evento simile aveva già sorpreso gli appassionati di astronomia e natura, ma l’aurora di quest’anno ha avuto un impatto ancora più significativo, coincidendo con l’inizio del nuovo anno.

Un richiamo per turisti e appassionati

La bellezza dell’aurora boreale ha attirato l’attenzione di molti turisti, che hanno affollato le località montane per assistere a questo spettacolo naturale. Le Dolomiti, patrimonio dell’umanità UNESCO, non solo offrono paesaggi mozzafiato, ma ora si arricchiscono di un ulteriore elemento di fascino. Gli esperti suggeriscono che eventi come questi potrebbero diventare più frequenti a causa dei cambiamenti climatici e dell’attività solare. Questo potrebbe rappresentare un’opportunità per le località turistiche di promuovere pacchetti speciali per l’osservazione dell’aurora, attirando visitatori da ogni parte del mondo.