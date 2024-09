Un temporale ha creato disagi durante Pomeriggio 5 e Mattino 5: terrore in diretta.

Con l’arrivo dei programmi televisivi dopo la pausa estiva, il maltempo ha deciso di farsi notare. Un forte temporale ha interrotto le trasmissioni di Mattino 5 News e Pomeriggio 5. Federica Panicucci, lunedì, ha dovuto confrontarsi con un grave caso giornalistico e ha dato la parola alla corrispondente Alessandra Rolla, che, armata di microfono e ombrello, ha cercato di raccontare ciò che stava accadendo sul luogo. Ma un tuono potente ha interrotto la giornalista che, visibilmente spaventata, ha commentato: “Mi scuso, sì, questo è il primo temporale di fine estate”. Panicucci ha poi chiarito: “Sì, abbiamo udito un tuono, il tempo non è dei più clementi. Lo dico per i nostri spettatori poiché il rumore era molto forte. Si, scusate se sono intervenuta, ma volevo fare chiarezza per chi ci sta seguendo in questo momento”. Il temporale ha interrotto anche la diretta di Pomeriggio 5: “Fulguri e tuoni, ma cerchiamo comunque di proseguire”. Non solo Mattino 5 News, il rombo dei tuoni è stato udito distintamente anche a Pomeriggio 5. Myrta Merlino, durante la seconda puntata di Pomeriggio 5, ha accolto un prete, Monsignor Vincenzo Paglia, e ha discusso con lui dello stesso caso giornalistico preso in esame da Federica Panicucci poco prima. Proprio allora tuoni hanno interrotto la conversazione e Merlino ha spiegato al suo pubblico che stava avvenendo un violento temporale: “Ok, come potete sentire c’è un forte temporale qui fuori dallo studio. Riscontriamo problemi di ascolto. Io e Monsignor Paglia percepiamo i tuoni e i fulmini in questo momento”.

Comunque, cerchiamo di progredire, vedo che Annamaria Bernardini De Pace si è unita a noi e da lunedì sarà presente a Forum. Ci auguriamo che questi tuoni possano portare fortuna agli ascolti che non sono stati molto positivi.