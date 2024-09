Una figura iconica di Amici potrebbe fare un ritorno: "Sono pronto"

Fioretta Mari, ex insegnante di dizione e recitazione di Amici, ha espresso il desiderio di tornare nella trasmissione, affermando che sarebbe disponibile se Maria De Filippi la chiamasse. Nei suoi commenti al magazine Nuovo, ha sottolineato quanto le sue esperienze nel programma siano state felici e quanto la sua partenza sia stata dolorosa. Mari ha sostenuto che cantanti e ballerini trarrebbero beneficio da lezioni di dizione, recitazione e mimica, pur comprendendo l'eliminazione della categoria attori per mancanza di popolarità. L'insegnante ha concluso affermando di essere orgogliosa del suo contributo al programma.

Pressoché tutti i precedenti insegnanti del talent show Amici hanno conservato un ottimo ricordo del programma, e molte persone hanno espresso la volontà di tornare a collaborare con il programma. Un’icona storica del talento ha persino chiesto a De Filippi di farla ritornare, mentre un’ex docente si è mostrata totalmente pronta ad un possibile ritorno. Tra il 2002 e il 2009, Fioretta Mari, insegnante di dizione e recitazione, ha sostenuto gli studenti di tutte le classi (anche i cantanti e i ballerini erano una volta chiamati a recitare) in ben otto edizioni di Amici.

L’antico volto di Amici ha affermato sul magazine Nuovo che i tempi trascorsi in Amici sono stati i più felici della sua vita: “Fammi ritornare ad Amici, ho molto da offrire ai tuoi giovani talenti. Se la mia cara Maria mi chiamasse, sono sempre disponibile. Capisco che abbiano dovuto eliminare la categoria attori perché non era molto popolare. Tuttavia, ritengo che la dizione sia essenziale per i cantanti, così come la recitazione e la mimica lo sono per i ballerini. Ho amato lavorare all’interno del programma. Non far più parte del team di Amici è uno dei miei dolori più grandi. Quelli sono stati i giorni più felici della mia vita”.

Risponderà Maria a questo richiamo?

Fioretta Mari, l’icona storica di Amici: “L’addio al programma? Un dolore reale”.

“Conservo dei preziosi ricordi di Maria e dei ragazzi. Onestamente, la mia partenza dallo show è stata molto dolorosa. Perché non mi hanno richiesto di tornare? Una scelta netta, poiché hanno deciso di rimuovere la sezione dedicata alla recitazione. Tuttavia, devo ammettere che non ritengo che cantanti e ballerini non trarrebbero beneficio da certe lezioni. Forse non tutti lo capiscono, ma sono convinta che Maria, data la sua astuzia e intelligenza, lo sappia. Sono sicura che anche i cantanti e i ballerini potrebbero imparare molto dalla dizione e dalla recitazione. In ogni caso, mi sento orgogliosa di quello che ho contribuito al programma, è stata una esperienza veramente meravigliosa.”