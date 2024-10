Nella scuola di Amici di Maria si è unita anche un’altra giovane artista, figlia d’arte, oltre a Ilan Muccino. Dopo un incontro di sfida, la cantante Chiamamifaro ha debuttato nel talent show di Canale 5. Ha già messo in mostra il suo talento, partecipando al grande concerto del Primo Maggio. I suoi genitori, noti nel panorama pubblico, sono Cristina Parodi e Giorgio Gori, figura di spicco nel giornalismo, nella produzione televisiva e già sindaco di Bergamo. La giovane artista ha spesso sottolineato l’influenza significativa che i suoi genitori hanno avuto sulla sua carriera e il suo amore per la musica.

Percorso musicale di Chiamamifaro

Nell’intervista, Chiamamifaro ha condiviso il suo percorso musicale: “Ho cominciato ad appassionarmi alla musica grazie ai dischi dei miei genitori, che ascoltavano essenzialmente cantautori italiani e non. De André e Dalla, ma anche artisti come Bob Dylan, Joni Mitchell, Cat Stevens, Neil Young, Suzanne Vega e Simon & Garfunkel. Con il tempo, mi sono avvicinata ai grandi classici, e i Beatles sono stati fondamentali per il mio amore verso la musica. Durante i miei primi anni di liceo, sono entrata in una fase rock e ascoltavo tantissimo band come Arctic Monkeys, The Kooks, The Strokes, The Black Keys, Catfish and the Bottlemen, Pixies e The Libertines, ma potrei continuare a lungo.”

Supporto dei genitori

I miei genitori mi hanno sempre supportata. Il loro desiderio principale era che fossi felice, quindi mi hanno offerto un sostegno del tutto normale per una coppia di genitori. Anche io li ho sempre visti come genitori “normali”, evitando che la loro presenza influisse sul mio percorso professionale. Non ho mai percepito alcuna forma di pressione da parte loro ed è una fortuna per me. La mia avventura musicale ha preso il via durante la pandemia. Ricordo il giorno in cui ho lanciato la mia prima canzone: ero a casa, il caldo era opprimente e, insieme ai miei, stavamo esplorando una nuova app chiamata Spotify For Artists che avevo scaricato poco prima. Monitoravamo con entusiasmo i numeri che aumentavano, senza sosta. L’unico mezzo per connettermi con il mio pubblico erano i social network.