Una turista di 62 anni perde la vita in Sud Sardegna, annegata dopo essere stata travolta dalle onde.

Una visitatrice straniera di 62 anni, con radici filippine e domicilio in Irlanda, ha tragicamente perso la vita annegando nel mare di Arbus, nella regione meridionale della Sardegna. L’anziana, insieme al consorte, si trovava in una spiaggia conosciuta come Porto Maga. Resta da chiarire se la 62enne abbia deciso di fare un bagno nonstante la criticità dello stato del mare, o se si sia avvicinata all’acqua rimanendo sulla riva: in maniera inattesa, una corrente marina l’ha spinta verso il largo. La donna non è stata in grado di affrontare la potenza delle onde, di dimensioni considerevoli. Il corpo è stato recuperato da un subacqueo, calatosi da un elicottero.