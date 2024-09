Una zuffa si è verificata in un locale notturno a Portogruaro (Venezia), durante la quale un giovanotto è stato ferito alla schiena con un coltello.

Una zuffa si è verificata in un locale notturno a Portogruaro (Venezia), dur...

Una zuffa si è verificata in un locale notturno a Portogruaro (Venezia), dur...

Un giovane straniero è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche dopo essere stato sofisticata da tre coltellate alla schiena durante una rissa a Portogruaro, Venezia. L'incidente, avvenuto nel parcheggio di uno dei più famosi club della città nel bel mezzo della notte, ha coinvolto tre...

Un giovane straniero è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche dopo essere stato sofisticata da tre coltellate alla schiena durante una rissa a Portogruaro, Venezia. L’incidente, avvenuto nel parcheggio di uno dei più famosi club della città nel bel mezzo della notte, ha coinvolto tre uomini. Dopo un violento scontro, uno dei giovani è stato pugnalato. Due persone sospette sono state fermate dai carabinieri. La procura di Pordenone si sta mantenendo in riserbo sulla questione. Pare che uno dei sospetti sia un membro militare della base di Aviano. Il reato ipotizzato è tentato omicidio.

I possibili assalitori erano fuggiti in auto dal parcheggio del club, ma sono stati rintracciati grazie alle informazioni fornite dal personale di sicurezza e del locale. Al momento, la versione dei fatti fornita alla polizia appare poco credibile secondo gli investigatori.

Dal racconto della vittima, sembra che attorno alle 5 del mattino, quando il club era già chiuso, il giovane stava raggiungendo la sua auto nel parcheggio. Ha notato due persone all’interno di un veicolo e, per fare uno “scherzo”, ha aperto la porta del veicolo. La reazione fu violenta e culminò con coltellate alla schiena del giovane. La ragazza del ragazzo pugnalato è corso al club per chiedere aiuto. Il ferito è stato temporaneamente curato nell’infermeria del club per fermare il sanguinamento prima che un’ambulanza lo portasse all’ospedale. Nonostante la gravity della situazione, il giovane era ancora cosciente prima dell’arrivo dell’ambulanza.