Ungheria: Ascani, 'silenzio assordante Meloni, ci metta la faccia'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Ma cosa altro occorre aspettare per un intervento serio, deciso, efficace che ponga fine al trattamento disumano di Ilaria Salis in Ungheria? Lascia interdetti il ritardo con cui il Governo sta agendo. E soprattutto l’assordante silenzio della Presidente del Consiglio. Come ama dire, ci metta la faccia e mostri di avere a cuore la tutela della dignità di una cittadina italiana e la difesa delle regole minime della civiltà giuridica. Continuare a tacere non fa che confermare il sospetto di una insuperabile subalternità al suo amico Orban”. Così Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera dei deputati.