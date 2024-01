Ungheria: Bonelli, 'ambasciata italiana sapeva ma intervento solo dopo arrivo troupe Tg3'

Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - "Vogliamo sottolineare un comportamento che per noi va censurato ed è quello dell'ambasciata italiana in Ungheria: da 11 mesi sapeva, il papà aveva avvertito e solo quando il padre ha chiamato la troupe del Tg3 ci siamo attivati. Non può f...

Roma, 30 gen. – (Adnkronos) – "Vogliamo sottolineare un comportamento che per noi va censurato ed è quello dell'ambasciata italiana in Ungheria: da 11 mesi sapeva, il papà aveva avvertito e solo quando il padre ha chiamato la troupe del Tg3 ci siamo attivati. Non può funzionare così. Non ci possono essere due pesi de misure". Lo dice in Aula alla Camera Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, intervenendo sul caso di Ilaria Salis.