Ungheria: Fratoianni, 'Lollobrigida non ha visto foto Salis, forse era impegnato a fermare treni'

Roma, 20 gen. – (Adnkronos) – "Leggo che il ministro Lollobrigida non commenta le immagini ignobili di Ilaria Salis in catene perché dice di non averle viste. Forse è impegnato a fermare qualche treno, diamogli una mano, così magari si rende conto della disumanità del regime del suo amico Orban". Lo scrive su X il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, postando le foto di Ilaria Salis in catene nel tribunale di Budapest.