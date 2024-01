Ungheria: Iv chiede informativa urgente Meloni su Salis**

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - “Le condizioni di detenzione di Ilaria Salis sono insopportabili. Le modalità con cui ieri la nostra concittadina è stata tenuta per l’intero svolgimento della prima udienza del processo a suo carico, non possono essere tollerate. A questo punto ...

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Le condizioni di detenzione di Ilaria Salis sono insopportabili. Le modalità con cui ieri la nostra concittadina è stata tenuta per l’intero svolgimento della prima udienza del processo a suo carico, non possono essere tollerate. A questo punto è urgente che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni venga in Aula e ci spieghi come intenda muoversi con il Presidente Orban. Dobbiamo sapere se l’Ungheria è ancora un Paese aderente all’Ue o meno. In ogni caso il governo italiano deve fare tutto il possibile per garantire i diritti di una nostra concittadina, oggi palesemente violati”. Così i presidenti dei gruppi di Italia Viva al Senato ed alla Camera, Enrico Borghi e Davide Faraone, chiedono alla presidente Meloni un’informativa urgente.