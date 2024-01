Ungheria: Paita (Iv), 'Meloni alzi il telefono e chiami Orban'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "È trascorso un anno. La verità è che il governo italiano ha dormito su Ilaria Salis. Siamo in presenza di una grave violazione dei diritti di una detenuta, come ha scritto oggi Emma Bonino. Bisogna agire, serve una sollecitazione del governo ita...

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – "È trascorso un anno. La verità è che il governo italiano ha dormito su Ilaria Salis. Siamo in presenza di una grave violazione dei diritti di una detenuta, come ha scritto oggi Emma Bonino. Bisogna agire, serve una sollecitazione del governo italiano. Giorgia Meloni alzi il telefono e, visto che è in buoni rapporti con Orban, faccia rispettare i diritti di Salis". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva a Coffee Break su La7.

"Non è possibile vedere una cittadina italiana tenuta al guinzaglio e con i lucchetti. I post dell'ultimo minuto non sono tollerabili, il ministro Tajani è spesso in ritardo, dovrebbe esercitare il suo ruolo in maniera differente, con maggiore tempestività e incisività", aggiunge Paita.