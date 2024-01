Ungheria: Procaccini (Fdi), 'Salis in catene? In Italia è più o meno uguale'**

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Ilaria Salis in catene davanti ai giudici ungheresi? "Basta andare a vedere un rapporto come quello fatto da Antigone per sapere che in Italia è più o meno uguale. Si viene portati in tribunale molto spesso in manette, si viene ristretti in gabbie, box....

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Ilaria Salis in catene davanti ai giudici ungheresi? "Basta andare a vedere un rapporto come quello fatto da Antigone per sapere che in Italia è più o meno uguale. Si viene portati in tribunale molto spesso in manette, si viene ristretti in gabbie, box. Credo sia giusto fare una riflessione – che non riguarda solo l'Ungheria ma anche l'Italia e in generale l'Europa – sul rispetto di un cittadino che è ancora imputato e non è condannato a nulla". Lo ha detto ad Agorà su Rai Tre Nicola Procaccini, europarlamentare di Fdi e copresidente del gruppo Ecr.

"Credo – ha proseguito l'esponente di Fratelli d'Italia – che si debba esercitare tutta la moral suasion possibile ben sapendo che c'è una separazione tra potere giudiziario e potere esecutivo in Ungheria".