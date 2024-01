Ungheria: Provenzano (Pd) in Aula, 'informativa urgente governo su Salis'**

**Ungheria: Provenzano (Pd) in Aula, 'informativa urgente governo su Sal...

Roma, 30 gen (Adnkronos) – Una informativa urgente del governo alla Camera sul caso di Ilaria Salis è stata chiesta da Giuseppe Provenzano, del Pd, in Aula a Montecitorio. "Le immagini di ieri hanno fatto il giro del mondo, mi spiace che un ministro dichiari di non averle viste. Sono scene che stanno scandalizzando tutta l'Europa, ma non il governo italiano", ha detto Provenzano.