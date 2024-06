Ungheria: Toccalini (Lega), 'Salis paghi debiti, sabato presidio a Milano'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Sabato mattina la Lega Giovani si ritroverà davanti alla casa occupata illegalmente da Ilaria Salis, per chiedere giustizia. Non può passare inosservato il messaggio, devastante, lanciato dalla neo eletta e da Avs, che occupare casa è cosa buona...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Sabato mattina la Lega Giovani si ritroverà davanti alla casa occupata illegalmente da Ilaria Salis, per chiedere giustizia. Non può passare inosservato il messaggio, devastante, lanciato dalla neo eletta e da Avs, che occupare casa è cosa buona e giusta. Le occupazioni abusive, oltre a togliere un diritto a chi è regolarmente in lista d’attesa da tempo, sono un reato. Salis paghi il suo debito con Aler". Così in una nota Luca Toccalini, deputato e segretario federale Lega Giovani.