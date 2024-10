Durante la penultima puntata di Temptation Island, si è verificato un imprevisto sorprendente. Antonio ha invitato la tentatrice Saretta a trascorrere una giornata al di fuori del villaggio, dichiarando: “Desiderando conoscerti meglio, ho pensato di offrirti un’opportunità di stare soli insieme. Non volevo essere invadente, quindi ti lascio la decisione. Ho preso due depliant di villaggi diversi, ognuno con escursioni particolari. Ora sta a te scegliere.”

Tuttavia, Saretta ha gentilmente declinato l’invito. La giovane ha fatto sapere ad Antonio di vederlo soltanto come un amico e che non desidera dargli false speranze accettando di uscire con lui. “Apprezzo davvero il tuo invito, poiché significa che ti piace passare del tempo con me. Tuttavia, voglio essere sincera. Non credo sia necessario. Penso di aver già fatto il massimo per aiutarti in questo percorso. Non posso offrirti di più per aiutarti a capire ciò che desideri. Se venissi con te in quel posto, potrei farti illusioni e non voglio farlo. Vorrei che tu trovassi le risposte che cerchi senza dipendere da me. Questo significa che non serve andare oltre. Ti ho dato ogni supporto possibile. Anzi, credo che la mia presenza nel villaggio non abbia nemmeno senso in questo momento. Non voglio farti illusioni, te lo assicuro. Anche semplicemente passare una giornata insieme è un gesto intimo. Non voglio che tu pensi che ci possa essere qualcosa di diverso. Io ci sono per te come amica. È chiaro? Non vorrei che tu ti sentissi male o percepissi la mia risposta come qualcosa di negativo.”

“Mi dispiace se non te l’aspettavi. È giusto che io me ne vada ora.” Con queste parole, la tentatrice ha lasciato il villaggio. Quando il protagonista l’ha vista con le valigie, ha provato a fermarla: “Se te ne vai, anch’io me ne vado. Cosa potrei fare senza di te? Sono rimasto davvero deluso e devo dirlo. Ho l’impressione di essere stato preso in giro. Mi avevi dato l’idea di un’altra situazione.” Tuttavia, Saretta non ha cambiato idea: “Il mio ‘non voglio illuderti’ significa che posso esserti solo amica. Tra di noi non ci sarà nulla di più di una bella amicizia. Non costruiremo mai qualcosa insieme.” Che delusione!