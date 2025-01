Università: Silvestri, 'Mattarella ci da coraggio per difendere l'eredità di chi ha combattuto'

Messina, 22 gen. (Adnkronos) - "Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella è stato discorso in significativa concomitanza con il Giubileo della speranza indetto da Papa Francesco. Non potrebbe essere parola più adatta per esprimere lo spirito della nostra Costituzione repu...

Messina, 22 gen. (Adnkronos) – "Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella è stato discorso in significativa concomitanza con il Giubileo della speranza indetto da Papa Francesco. Non potrebbe essere parola più adatta per esprimere lo spirito della nostra Costituzione repubblicana, nata dopo il buio della dittatura e proiettata verso un futuro di libertà e l'uguaglianza". Così, nella laudatio il prof. Gaetano Silvestri, prima del conferimento del dottorato honoris causa al Presidente Sergio Mattarella a Messina.

"L'auspicio appassionato verso ciò che non esiste ancora, ma che dovrà esistere perché ciò che è stato non si ripeta mai più. Uomini come Sergio Mattarella ci danno con le loro parole e il loro esempio l'energia e il coraggio per difendere e valorizzare il patrimonio che abbiamo ricevuto in eredità da chi ha combattuto", conclude.