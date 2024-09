Un'ondata di freddo sta per colpire l'Italia, con una significativa diminuzione delle temperature a partire da domenica.

Un'ondata di freddo sta per colpire l'Italia, con una significativa diminuzio...

Il meteorologo Mattia Gussoni prevede un cambiamento delle condizioni meteorologiche in Italia. Un fronte freddo arriverà domenica riducendo significativamente le temperature, in particolare al Nord e al Centro. Il Sud continuerà ad avere temperature alte fino a 35°C, ma subirà un notevole crollo termico dopo domenica. Le condizioni autunnali arriveranno in anticipo grazie a un'alta pressione atlantica che porterà precipitazioni da mercoledì. L'inizio di ottobre vedrà temperature inferiori alla media e una tendenza a piogge frequenti, soprattutto al centro-nord.