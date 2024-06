Nella mattinata dell’11 giugno, a Inzago, Milano, si è verificato un incidente mortale che ha causato la perdita di un uomo di 47 anni.

Uomo di 47 anni, travolto e ucciso in un incidente fatale

Lungo via Emanuele Filiberto, poco prima delle 7, l’uomo è stato travolto da un furgone, con conseguenze fatali: il veicolo ha terminato la sua corsa contro un albero ai bordi della strada. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente ambulanze e soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita della vittima, che è deceduta sul colpo. Nel frattempo, il conducente del furgone, un cittadino albanese di 32 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravi, presentando un trauma cranico e contusioni.

Incidente fatale, 47enne travolto e ucciso da un furgone

Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita sull’accaduto, sequestrando il veicolo e il telefono cellulare del conducente per ulteriori analisi e test tossicologici. Polizia locale e carabinieri sono sul posto per la ricostruzione della dinamica dell’incidente, questo tragico evento si aggiunge ad altri incidenti mortali nel milanese: nella stessa notte, un uomo di 40 anni e una donna di 31 hanno perso la vita in uno scontro scooteristico a Milano, mentre meno di 24 ore prima un rider pakistano di 34 anni è stato investito mortalmente a Ponte Lambro.